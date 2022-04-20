Телеведущий Гуревич оставил пацифистские воззвания под своими программами на YouTube

Ведущий телеигры "Сто к одному" Александр Гуревич, работающий на ВГТРК, стал оставлять публичные обращения в комментариях к выпускам своей программы, выложенным на YouTube. Состоящие из нескольких абзацев тексты посвящены военной спецоперации на Украине и носят пацифистский характер. На комментарии обратил внимание в своем аккаунте в социальной сети журналист Роман Супер, скопировавший один из текстов Гуревича к себе на страницу.

"Остановитесь! Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, а, возможно, отказался бы от участия в нашей развлекательной программе", - гласит фрагмент из заявления телеведущего.

Гуревич заверил посетителей видеохостинга, что все выпуски, продолжающие выходить на "России 1", были записаны до начала военной спецоперации.

Роман Супер и другие пользователи YouTube 20 апреля (в частности, администраторы Telegram-канала "ЧТД") стали замечать, что выпуски, которые прокомментированы Гуревичем, один за другим удаляются из YouTube.

Напомним, что самый знаменитый пацифистский демарш подобного рода совершила бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, в марте выбежавшая в прямой эфир новостей с плакатом в руках. После скандала и увольнения ее взяли на работу в немецкое издание Die Welt.