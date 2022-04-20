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Единоросс Далматов отчитался о наибольшем доходе в парламенте Петербурга

фото ЗакС политика Единоросс Далматов отчитался о наибольшем доходе в парламенте Петербурга

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Алексей Далматов задекларировал доход за 2021 год в размере 32 млн рублей. Сведения о заработках и имуществе депутатов были опубликованы на сайте городского парламента вечером 20 апреля.

Судя по представленным данным, Далматов - самый состоятельный из всех парламентариев. Ему принадлежат четыре квартиры, доли в 12 нежилых помещениях, земельный участок площадью 2 100 кв. м. В собственности политика и его супруги есть жилой дом площадью 565,7 кв. м в Испании и квартира в Португалии. В парламент единоросс пришел из бизнеса. Далматов остается членом президиума Российской гильдии управляющих и девелоперов. 

Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов отчитался о заработанных 22 млн рублей. У него в собственности восемь квартир, 16 нежилых зданий или помещений, а также дом с участком. В 2021 году Павлов возглавлял группу компаний "Колвэй", занимающейся продажей и сдачей в аренду недвижимости.    

Третий по уровню дохода - единоросс Александр Кущак, заседавший и в прошлом созыве парламента. Он задекларировал 9,6 млн рублей. Это более чем на 6 млн больше, чем годом раньше. Судя по имуществу в собственности депутата, часть из этой суммы - выручка от продажи участка площадью 788 кв. м и дома площадью 141,9 кв. м.

Ранее о своих доходах отчитались члены правительства Петербурга.  


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