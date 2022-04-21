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Муниципал 9:54

Беглов и Бельский поздравили муниципалов с Днем местного самоуправления

фото ЗакС политика Беглов и Бельский поздравили муниципалов с Днем местного самоуправления

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский поздравили муниципальных депутатов и служащих с Днем местного самоуправления, который празднуется в России 21 апреля. Текст совместного обращения опубликован на сайте Смольного.

В поздравлении говорится, что муниципалы "представляют самую близкую к людям власть", и именно к ним те обращаются в первую очередь. "Именно на уровне муниципальной власти решаются вопросы, определяющие качество повседневной жизни наших горожан — в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, развития инфраструктуры, социальной поддержки населения", — продолжают поздравление главы исполнительной и законодательной ветвей власти Петербурга.

Кроме того, Беглов и Бельский назвали "нашим общим делом" создание комфортных условий для жизни людей. "Вместе с органами городской власти вы трудитесь как единое целое, объединяя усилия на благо Петербурга и его жителей", — обратились они к муниципалам.

День местного самоуправления отмечается 21 апреля начиная с 2013 года. В качестве даты его проведения избрали день издания "Жалованной грамоты городам" Екатерины II в 1785 году.


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