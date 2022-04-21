Книжный салон проведут в мае в новом формате

XVII Петербургский международный книжный салон состоится в этом году в новом формате, сообщили 21 апреля в аппарате вице-губернатора Бориса Пиотровского. Мероприятие пройдет на Дворцовой площади с 19 по 22 мая.

Книжная экспозиция переместится в этот раз из здания Главного штаба в четыре специальных павильона неподалеку от Дворцового проезда. В каждом из них оборудуют лекционные залы для гостей и участников мероприятия, при этом размещение стендов для издательств будет бесплатным. Непосредственно в Главном штабе организаторы планируют проведение самых важных мероприятий, включая пленарное заседание в день открытия Салона.

"В этом году мы хотим сделать Книжный салон еще более социальным проектом и поддержать и издателей, и авторов, которым, возможно, пришлось расторгнуть контракты с западными издательствами", — заявил Пиотровский, рассказав попутно о поисках мер поддержки для книгоиздателей, пострадавших от введенных санкций.