ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:31

Книжный салон проведут в мае в новом формате

фото ЗакС политика Книжный салон проведут в мае в новом формате

XVII Петербургский международный книжный салон состоится в этом году в новом формате, сообщили 21 апреля в аппарате вице-губернатора Бориса Пиотровского. Мероприятие пройдет на Дворцовой площади с 19 по 22 мая.

Книжная экспозиция переместится в этот раз из здания Главного штаба в четыре специальных павильона неподалеку от Дворцового проезда. В каждом из них оборудуют лекционные залы для гостей и участников мероприятия, при этом размещение стендов для издательств будет бесплатным. Непосредственно в Главном штабе организаторы планируют проведение самых важных мероприятий, включая пленарное заседание в день открытия Салона.

"В этом году мы хотим сделать Книжный салон еще более социальным проектом и поддержать и издателей, и авторов, которым, возможно, пришлось расторгнуть контракты с западными издательствами", — заявил Пиотровский, рассказав попутно о поисках мер поддержки для книгоиздателей, пострадавших от введенных санкций.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама