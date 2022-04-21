Володин заявил, что Россия "возвращает себе территории"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед коллегами 21 апреля, коснулся темы отнятого у России, включая замороженные золотовалютные резервы, и призвал государственных деятелей к сплочению.

"У нас много что забрали. Сейчас страна возвращает себе и эти активы, и территории. Так же и здесь. И деньги вернем, еще и проценты выплатят. Надо в это верить", - произнес единоросс.

Володин упрекнул в том, что заморозка активов стала возможна, и депутатов в том числе. В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступавшая в стенах федерального парламента с годовым отчетом, поддержала председателя Госдумы, сказав, что будет оспаривать заморозку международных золотовалютных резервов РФ.

Отметим, что с 24 февраля вопрос о территориальных претензиях России к кому бы то ни было официальные лица не ставили. Целями продолжающейся военной спецоперации на Украине назывались "демилитаризация и денацификация" соседнего государства, а также защита живущего в нем русскоязычного населения.