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Новости 12:15

Шевчук отказался играть в зале с Z-символикой, после чего его концерт отменили

фото ЗакС политика Шевчук отказался играть в зале с Z-символикой, после чего его концерт отменили

Бессменный лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал о срыве своего концерта в Тюмени, ответственность за который он в интервью журналисту Александру Плющеву возложил на организаторов. Музыкант объяснил случившееся пацифистской позицией, которая всегда отличала его коллектив.

Шевчук добавил, что отказался выступать в первоначально предложенном концертном зале Тюмени, где внезапно вывесили огромную букву Z, и попросил другую площадку. После этого к группе обратилась некая "очень симпатичная барышня", объявившая об отмене концерта без объяснения причин.

На предыдущем выступлении ДДТ в Воронеже, о чем было упомянуто в интервью, Шевчук спросил у зала, поддерживают ли слушатели военную спецоперацию на Украине, и подавляющее большинство присутствующих ответило отрицательно.

фото: officialddt / YouTube (скриншот)


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