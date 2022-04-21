РФ закрывает диппредставительства всех трех прибалтийских стран в Петербурге

Министерство иностранных дел 21 апреля выпустило заявление, в котором говорится о закрытии консульств Латвии в Петербурге и Пскове, а также Генконсульств Эстонии и Литвы в Петербурге. Меры преподносятся общественности как ответные: вызванным на беседу дипломатам прибалтийских государств напомнили о недавнем закрытии российских Генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также Канцелярии консульского отдела посольства России в Тарту.

Помимо "принципа взаимности", МИД обвинил власти всех трех государств в оказании военной помощи "киевскому режиму" и "покрывательстве с их стороны преступлений украинских националистов".

"Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются "persona nоn grata", а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми", - говорится в заявлении.

Дипломатам предписано покинуть территорию России.