Милонов хочет, чтобы школьников учили красить яйца

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с приближением религиозного праздника Пасхи выступил с очередной оригинальной инициативой. По мнению единоросса, было бы целесообразным ежегодно вовлекать учащихся школ в атмосферу этого праздника, обучая детей его традиционным ритуалам. Одна из предлагаемых практик - мастер-классы по покраске пасхальных яиц и приготовлению куличей.

"И куличи, и яйца являются частью нашей культуры. И если дети будут знать, что это такое, то это сделает их внутренний мир и способности богаче. К тому же девочки и мальчики после школы будут более приспособлены к жизни, потому что как же без кулича?", - поделился он своими соображениями с информагентством "Москва".

Более того, Милонову кажется разумным проводить среди школьников конкурсы на самый удачный кулич и самые красивые пасхальные яйца. Депутат, рассуждая о популярности пасхальных блюд, выразил уверенность в том, что куличи отторгают только "законченные либералы".