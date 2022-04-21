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Новости 13:32

Милонов хочет, чтобы школьников учили красить яйца

фото ЗакС политика Милонов хочет, чтобы школьников учили красить яйца

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с приближением религиозного праздника Пасхи выступил с очередной оригинальной инициативой. По мнению единоросса, было бы целесообразным ежегодно вовлекать учащихся школ в атмосферу этого праздника, обучая детей его традиционным ритуалам. Одна из предлагаемых практик - мастер-классы по покраске пасхальных яиц и приготовлению куличей.

"И куличи, и яйца являются частью нашей культуры. И если дети будут знать, что это такое, то это сделает их внутренний мир и способности богаче. К тому же девочки и мальчики после школы будут более приспособлены к жизни, потому что как же без кулича?", - поделился он своими соображениями с информагентством "Москва".

Более того, Милонову кажется разумным проводить среди школьников конкурсы на самый удачный кулич и самые красивые пасхальные яйца. Депутат, рассуждая о популярности пасхальных блюд, выразил уверенность в том, что куличи отторгают только "законченные либералы".


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

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