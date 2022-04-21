Скончалась мундеп МО № 15 Татьяна Буянова

Депутат МО № 15 от "Единой России" Татьяна Буянова скончалась, объявил глава округа Сергей Виноградов на заседании совета 20 апреля. Ей было 63 года. Видеозапись заседания опубликовал во "ВКонтакте" депутат Сергей Самусев.

— От муниципального совета мы присутствовали на траурных мероприятиях, сказали слова поддержки родным, близким. Мы находимся на связи и дочкой, и с невесткой. Всю помощь, за которой они обратятся к нам, мы всегда готовы помочь. Я думаю, и вы готовы помочь, — сказал Виноградов.

Глава МО добавил, что организационные вопросы взял на себя муниципалитет. На заседании совета депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Буяновой. Также рассмотрели вопрос о сложении полномочий трех ее помощников.

Буянова впервые избралась в совет МО № 15 в 2001 году. Тогда она стала заместителем главы муниципалитета. В 2009 году она перебралась в совет и заняла пост главы МО. За годы работы в округе Буянова дважды получала благодарственные письма от председателя городского парламента в 2015 и 2016 годах. В те же годы она была награждена почетными грамотами и благодарностями главы Выборгского района.

Константин Леньков