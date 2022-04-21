Смольный направит два миллиарда рублей на развитие IT-сектора

Правительство Петербурга направит два миллиарда рублей на развитие существующих и создание новых государственных информационных систем, сообщили 21 апреля в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина. Средства должны способствовать достижению целей Стратегии цифровой трансформации Петербурга, разработанной по поручению президента Владимира Путина.

По словам Казарина, в настоящее время регулярно проводятся встречи городских чиновников с представителями бизнес-сообщества "для определения наиболее эффективных мер государственной поддержки отрасли". В ходе одного из таких мероприятий с главами IT-компаний "практически все представители бизнеса" указывали на необходимость расширения госзаказа в отрасли, заявил вице-губернатор.

"Данная мера станет существенным вкладом в поддержку петербургских IT-компаний и в целом российской отрасли информационных технологий", — говорится в сообщении Смольного.