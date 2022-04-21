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Новости 15:05

Депутат Госдумы Леонов хочет сделать донорами крови украинских военнопленных

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Леонов хочет сделать донорами крови украинских военнопленных

По случаю прошедшего накануне Дня донора депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов выступил с идеей организовать сдачу крови в среде украинских военнопленных. В представлении 38-летнего парламентария собранный таким образом биоматериал, в свою очередь, может помочь военным с противоположной стороны и не только им.

"Но, конечно, если им позволяет здоровье стать донорами крови для госпиталей, для Вооруженных сил РФ, для больниц, в которых проходят лечение военнослужащие, а также для мирных жителей, которые пострадали от обстрелов мирных городов и сел", - развил он свою мысль в беседе с журналистами в день заседания 21 апреля.

Кроме того, вместе со своими единомышленниками Леонов выступает за то, чтобы расширить круг людей, которые вправе претендовать на получение нагрудного знака "Почетный донор России". По мнению депутата, оказаться в числе награжденных им заслужили доноры костного мозга.

фото: duma.gov.ru


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