Суд решил ликвидировать помогавший ЛГБТ фонд "Сфера"*

Куйбышевский районный суд Петербурга в четверг, 21 апреля, принял решение закрыть благотворительный фонд "Сфера"*, специализирующийся на социальной и правовой поддержке ЛГБТ-персон.

Истцом выступило региональное управление министерства юстиции. Его представители считают, что фонд под видом благотворительной деятельности пытается нарастить влияние ЛГБТ-инициатив по всей России и изменить общественно-политическую жизнь в стране. Петицию против закона о гей-пропаганде, ссылку на которую фонд разместил на своих ресурсах, Минюст счел попыткой поменять законодательство.

Представители стороны истца ссылались на Конституцию, стратегию национальной безопасности и концепцию государственной семейной политики. В частности, они утверждали, что деятельность фонда "идет вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение и приумножение человеческого капитала с учетом территориальной оседлости".

— Организация отрицает традиционные сексуальные отношения и во главу угла ставит нетрадиционные сексуальные отношения, — заявили в Минюсте.

По мнению стороны истца, это несет угрозу государству и обществу.

Представители фонда настаивали на том, что 13 статья Конституции гарантирует идеологическое многообразие и потому их организация не обязана соответствовать государственной идеологии. Юрист Виталий Исаков, представляющий интересы ответчика, заметил, что в России еще не было прецедентов, чтобы организацию закрыли из-за несоответствия какой-либо государственной концепции.

— Мы создаем почву для того, чтобы люди вне зависимости от сексуальной ориентации чувствовали себя защищенными, не дискриминируемыми. Мы защищаем ЛГБТ-сообщество от насилия, от отказов в получении мер социальной поддержки, защищаем трудовые права, — заявил суду Исаков.

Кроме того, истец указал на ряд других нарушений, выявленных Минюстом в ходе проверки в конце 2021 года. В частности, у фонда какое-то время не было попечительского совета. Ответчик согласился с частью этих претензий, но посчитал их негрубыми и поправимыми.

"Сфера"* работала в России с 2011 года. Фонд оказывал правовую помощь сексуальным меньшинствам, а также оказывал поддержку другим проектам, помогавшим ЛГБТ. В конце 2021 — начале 2022 Минюст признал иноагентами несколько организаций и физических лиц за получение денежных переводов от фонда.

*Благотворительный фонд "Сфера" внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Сергей Еремеев