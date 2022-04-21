Глава МО "Автово" решил бороться с нелегальной торговлей необычным способом

В День местного самоуправления, 21 апреля, глава МО "Автово" Илья Шмаков решил провести "выездной" депутатский прием. Свой временный "кабинет" справедливоросс разместил прямо на входе у одного из нескольких ларьков возле станции метро "Автово". Шмаков рассказал ЗАКС.Ру, что таким образом хотел привлечь внимание местных жителей к проблеме нелегальной торговли.

- Такая проблема — засилье нелегальной торговли у метро "Автово". Мы года два назад навели порядок, а сейчас прям налетели. Установили несколько ларьков незаконных. Жители недовольны. Пришлось мне сегодня провести депутатский прием у одного из таких павильонов. Разъяснял людям, что киоски установлены незаконно. Многие с одобрением восприняли, – рассказал Шмаков.

Глава МО рассказал, что ранее получил письмо из комитета по контролю за имуществом, в котором подтвердилось ,что объекты стоят незаконно. Однако начинать демонтаж нелегальных торговых точек в Смольном не торопятся. Аналогичные обращения в ККИ направляла и администрация Кировского района.

Во время депутатского приема Шмаков вызвал сотрудников полиции, чтобы зафиксировать правонарушение. Ожидание представителей правоохранительных органов занял около трех часов. Задерживать никого не стали. Силовики ограничились беседой с продавцом. Изымать продукцию тоже не стали. Шмаков снова обратился в полицию, но уже чтобы оставить жалобу на бездействие представителей МВД.

Мундеп начал сбор подписей за ликвидацию ларьков, установленных без согласования с городскими властями. По словам Шмакова, во время "выездного приема" ему удалось заручиться поддержкой более десяти человек. Некоторые жители забирали подписные листы с собой, чтобы попросить соседей поучаствовать в сборе. Муниципал добавил, что желающие смогут оставить свою подпись в здании муниципалитета.

Константин Леньков