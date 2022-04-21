ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:11

В Госдуме подготовили законопроект о запрете для иноагентов "влиять на детей"

фото ЗакС политика В Госдуме подготовили законопроект о запрете для иноагентов "влиять на детей"

Группа депутатов Госдумы во главе с Василием Пискаревым разработала очередной законопроект, касающийся так называемых иностранных агентов. На этот раз депутаты хотят воспрепятствовать физлицам и юрлицам, имеющим статус иноагента, как-либо коммуницировать с несовершеннолетними.

"Устанавливается запрет влияния иностранных агентов на детей в Российской Федерации в какой бы то ни было форме. Иностранным агентам предлагается запретить осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей и подростков", - гласит сообщение в Telegram-канале комиссии по расследованию иностранного вмешательства, которой руководит Пискарев.

Плюсы подготовленного законопроекта, по мнению депутата, состоят в том, что он отвечает нормам обновленной Конституции и дает более четкое определение самому понятию иностранного агента, а также понятиям иностранного влияния и политической деятельности.

Наконец, инициатива устанавливает более четкие правила включения в реестр иноагентов и исключения из него. Реестр, которых у Минюста сегодня существует уже четыре, обещает быть единым.

"Как раз мы учли пожелания общественности", - подчеркнул Пискарев.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама