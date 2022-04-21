В Госдуме подготовили законопроект о запрете для иноагентов "влиять на детей"

Группа депутатов Госдумы во главе с Василием Пискаревым разработала очередной законопроект, касающийся так называемых иностранных агентов. На этот раз депутаты хотят воспрепятствовать физлицам и юрлицам, имеющим статус иноагента, как-либо коммуницировать с несовершеннолетними.

"Устанавливается запрет влияния иностранных агентов на детей в Российской Федерации в какой бы то ни было форме. Иностранным агентам предлагается запретить осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей и подростков", - гласит сообщение в Telegram-канале комиссии по расследованию иностранного вмешательства, которой руководит Пискарев.

Плюсы подготовленного законопроекта, по мнению депутата, состоят в том, что он отвечает нормам обновленной Конституции и дает более четкое определение самому понятию иностранного агента, а также понятиям иностранного влияния и политической деятельности.

Наконец, инициатива устанавливает более четкие правила включения в реестр иноагентов и исключения из него. Реестр, которых у Минюста сегодня существует уже четыре, обещает быть единым.

"Как раз мы учли пожелания общественности", - подчеркнул Пискарев.