Смольный предложил "Ситилинку" открыть свой завод

В Московском районе Петербурга 21 апреля открылись логистический центр и шоу-рум компании "Ситилинк", специализирующейся на торговле электроникой. На мероприятии, как пишет РБК, побывал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, у которого состоялся деловой разговор с гендиректором компании Михаилом Славинским. Речь зашла об открытии нового производства, которое город готов доверить "Ситилинку", и о том, что именно компания могла бы производить.

"Мы договорились, что проработаем варианты взаимодействия и выстраивания производств, возможно, что-то из этого получится. "Ситилинк" — это часть большого холдинга, в том числе и производственного, поэтому возможен и такой формант взаимодействия. Все подчиняется жестким законам экономики, [параметры проекта] нужно считать, если будет такая возможность — реализуем проект", - приводится рассказ Славинского.

По оценке гендиректора, на сегодняшний день доля российских поставщиков, представленных в его магазинах, составляет 10%.

Отметим, что разговор о новом отечественном заводе может быть продиктован массовым уходом с российского рынка ведущих зарубежных IT-компаний и производителей электроники: Microsoft, Apple, Intel, Lenovo, HP. В каждом из случаев уход из России объяснялся либо протестом против внешней политики РФ, либо последствиями западных санкций, нарушившими логистические цепочки.