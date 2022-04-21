Дореволюционное здание на Петроградской стороне снесли после его "омоложения"

Снос старинного петербургского здания на Петроградской стороне (Средняя Колтовская улица, 9-11А) стал возможным, поскольку в течение последних двух лет эксперты поменяли официальную дату его возведения. Как сообщает строительное издание "Канонер", именно такую версию произошедшего представили чиновники из КГИОП. Экспертое заключение подготовили представители ООО "Департамент инноваций Северо-Запада".

"Постройка здания по конструктивному исполнению, по используемым строительным и отделочным материалам и согласно исследованию относится к 30-м годам. Вывод подтверждается проведенными историко-архитектурным, историко-градостроительным исследованиями и инженерным исследованием", - пояснила начальник управления сохранения исторической среды Екатерина Козырева.

Ранее считалось, что двухэтажное нежилое сооружение с фронтоном ведет свою историю с 1914 года, и такое положение вещей по закону не позволяло от него избавиться. "Помолодевший" на двадцать лет, дом подвергся уничтожению в феврале нынешнего года. Участком земли под ним, согласно Росреестру, владеет АО "Производственное объединение грузового автотранспорта № 10".