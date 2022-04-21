ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:39

Дореволюционное здание на Петроградской стороне снесли после его "омоложения"

фото ЗакС политика Дореволюционное здание на Петроградской стороне снесли после его "омоложения"

Снос старинного петербургского здания на Петроградской стороне (Средняя Колтовская улица, 9-11А) стал возможным, поскольку в течение последних двух лет эксперты поменяли официальную дату его возведения. Как сообщает строительное издание "Канонер", именно такую версию произошедшего представили чиновники из КГИОП. Экспертое заключение подготовили представители ООО "Департамент инноваций Северо-Запада".

"Постройка здания по конструктивному исполнению, по используемым строительным и отделочным материалам и согласно исследованию относится к 30-м годам. Вывод подтверждается проведенными историко-архитектурным, историко-градостроительным исследованиями и инженерным исследованием", - пояснила начальник управления сохранения исторической среды Екатерина Козырева.

Ранее считалось, что двухэтажное нежилое сооружение с фронтоном ведет свою историю с 1914 года, и такое положение вещей по закону не позволяло от него избавиться. "Помолодевший" на двадцать лет, дом подвергся уничтожению в феврале нынешнего года. Участком земли под ним, согласно Росреестру, владеет АО "Производственное объединение грузового автотранспорта № 10".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама