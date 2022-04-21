Горизбирком отказался отзывать 15 представителей ЛДПР из ТИКов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 21 апреля отклонила представления партии ЛДПР о досрочном прекращении полномочий членов ТИК №№ 4, 6, 10, 11, 17, 20, 22, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 58, 59. Городскую комиссию не устроило обоснование отзыва партией своих представителей из территориальных избиркомов.

По словам заместителя председателя Горизбиркома Олега Зацепы, 25 марта в комиссию поступило 15 представлений за подписью главы петербургского отделения ЛДПР Василия Власова. Все они были похожи по содержанию. Зацепа зачитал для примера представление партии по отзыву члена ТИК № 4:

"Внести в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представление о досрочном прекращении полномочий члена ТИК № 4 Панкратьевой Дарьи Александровны в связи с выявленными фактами некомпетентности в области избирательного права, отсутствия знания 67 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав..." и других нормативно-правовых актов, а также утраты доверия и связи с партией".

Поступившие документы обсуждала рабочая группа Горизбиркома при участии представителя партии ЛДПР и решила отказать в отзыве членов ТИК. Как объяснил Зацепа, партия имеет право вносить такие представления, но при этом должна и изложить причины своих решений.

- Такие идентичность и краткость мотивировки по 15 различным членам территориальных комиссий свидетельствует как минимум о формальном подходе. В то время как в отношении каждого из них должны быть некие индивидуальные обстоятельства, не позволяющие партии более терпеть нахождение этого члена комиссии в составе той или иной комиссии, - объяснил замглавы Горизбиркома.

Зацепа также отметил, что в представлениях имеются и другие недочеты. Решение об отказе в удовлетворении предложений ЛДПР члены Горизбиркома приняли единогласно.

Заместитель координатора городского отделения ЛДПР по идеологической работе Максим Стецура в разговоре с ЗАКС.Ру не стал уточнять, что послужило причиной такого массового отзыва членов территориальных избиркомов. Он отметил, что это стандартная партийная работа — контролировать взаимодействие с членами комиссий.

- По разным людям разные вещи, насколько я помню. Кто-то действительно пропал. Кто-то не работал. <...> Проводилась работа контрольно-ревизионной комиссии. Соответствующие данные были предоставлены уже координационному совету, и были приняты соответствующие решения. Работа проводилась по всем членам избирательных комиссий с начала года. Это не то чтобы "чистка". Мы же должны взаимодействовать с членами комиссии, понимать их уровень компетенции, как они работают с координаторами местных первичных организаций. Был подготовлен обширный доклад, на основании которого и было принято соответствующее решение, что вот эти подлежат, так сказать, замене, - рассказал Стецура.

Сейчас в партии намерены провести анализ решения Горизбиркома. Стецура полагает, что это первый случай, когда политическое объединение хочет отозвать такое большое количество своих представителей из ТИК. С позицией Горизбиркома о том, что их заявления однотипны и не достаточно мотивированны, в партии не согласны. По словам Стецуры, четкого регламента, как нужно объяснять свое решение, не существует. ЛДПР снова попробует отозвать 15 членов комиссии либо через ЦИК, либо через обращение в суд.

Отметим, из перечисленных 15 территориальных избиркомов на выборах 2021 года шесть отвечали за выборы по одномандатным округам Законодательного собрания: ТИК № 11 (14-й округ), ТИК № 17 (7-й округ), ТИК № 20 (24-й округ), ТИК № 22 (5-й округ), ТИК № 34 (11-й округ), ТИК № 41 (16-й округ). А ТИК № 4 и ТИК № 35 отвечали за выборы по думским округам № 214 и № 213.