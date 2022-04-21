В Петербурге единороссы запустили чат-бота для доносов о фейках

Петербургское отделение "Единой России" объявило 21 апреля о запуске чат-бота в Telegram "для приёма сигналов о фейковых сообщениях". Получаемые от горожан сообщения единороссы обещают оформлять в депутатские запросы и отправлять в Роскомнадзор.

Как сообщили в "Единой России", оставить жалобу будет весьма несложно. "Чат-бот в мессенджере Telegram сам подскажет, какие данные нужно ввести и какие скриншоты прикрепить", — утверждают в партии и обещают проследить за тем, чтобы надзорное ведомство дало оценку "всем фактам распространения фейков, обнаруженным горожанами".

Известие о запуске чат-бота прокомментировал секретарь петербургского отделения ЕР Сергей Боярский. В своей речи политик посетовал на то, что многие фейки мгновенно расходятся, а их создатели остаются безнаказанными. "И речь не только о заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России — информационная война намного масштабнее, чем может показаться на первый взгляд", — объявил единоросс.