ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:45

Суд дал коммунисту Рашкину 3 года условного срока по делу о незаконной охоте на лося

фото ЗакС политика Суд дал коммунисту Рашкину 3 года условного срока по делу о незаконной охоте на лося

Суд в Саратовской области назначил депутату Государственной думы от КПРФ Валерию Рашкину наказание в виде 3 лет условного срока по делу о незаконной охоте на лося, делится РИА Новости.

Сторона гособвинения в лице прокурора запрашивала для коммуниста 3,5 года условного срока.

Также коммунисту в течение 2 лет запретили охотиться.

Рашкин в свою очередь просил назначить ему штраф. Он указывал, что возместил ущерб, причинённый охотхозяйству Саратовской области. Ранее он заявлял о готовности "подарить" лесу живого лося. В содеянном он раскаивался, указывал, что отказался от охотничьего билета и продал все имеющиеся у него ружья.

Парламентарию инкриминировали незаконную охоту в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама