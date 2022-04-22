Суд дал коммунисту Рашкину 3 года условного срока по делу о незаконной охоте на лося

Суд в Саратовской области назначил депутату Государственной думы от КПРФ Валерию Рашкину наказание в виде 3 лет условного срока по делу о незаконной охоте на лося, делится РИА Новости.

Сторона гособвинения в лице прокурора запрашивала для коммуниста 3,5 года условного срока.

Также коммунисту в течение 2 лет запретили охотиться.

Рашкин в свою очередь просил назначить ему штраф. Он указывал, что возместил ущерб, причинённый охотхозяйству Саратовской области. Ранее он заявлял о готовности "подарить" лесу живого лося. В содеянном он раскаивался, указывал, что отказался от охотничьего билета и продал все имеющиеся у него ружья.

Парламентарию инкриминировали незаконную охоту в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ).