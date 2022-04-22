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Новости 11:07

Петербуржцу удалось отсудить у ЖКС свыше 450 тысяч рублей за разбитый из-за падения льдины автомобиль

фото ЗакС политика Петербуржцу удалось отсудить у ЖКС свыше 450 тысяч рублей за разбитый из-за падения льдины автомобиль

Петроградский райсуд Петербурга взыскал с ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" свыше 454 тысяч рублей в пользу местного жителя Александра Авдеева, подавшего иск из-за глыбы льда, рухнувшей с крыши на его автомобиль. 

Суд также обязал жилкомсервис оплатить петербуржцу расходы по изготовлению заключения об оценке в размере 3 900 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в сумме 25 000 рублей, пишет объединённая пресс-служба городских судов.

В заявлении истец указал, что 26 февраля нынешнего года он обнаружил свой автомобиль, припаркованный во дворе дома на улице Рентгена, сильно испорченным из-за падения отколовшийся с крыши наледи. Авдеев уверен, что это произошло потому, что ЖКС недобросовестно выполняла свои обязанности по очистке кровель. Повреждения горожанин зафиксировал в отделе полиции.

Представитель ответчика заявила, что истец не предоставил суду достаточное количество доказательств, которые бы указывали на причастность ЖКС к произошедшему. Суд с этими доводами не согласился.

Как итог, в пользу Авдеева взыскали 454 791 рубль и иные расходы.

Кроме того, с ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" взысканы затраты на изготовление заключения в сумме 40 000 рублей, а также госпошлина в размере 8 037 рублей.


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