Петербург удерживает второе место по суточному приросту пациентов с COVID-19

За сутки в Петербурге выявили 608 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил 22 апреля федеральный оперштаб. Это больше, чем днем ранее, когда в городе зафиксировали 579 новых пациентов. В то же время в Москве в пятницу сообщили о 644 новых пациентах, так что Северная столица по-прежнему остается на втором месте по суточному приросту больных.

Также за сутки в Петербурге выздоровели 649 человек и были госпитализированы 145 пациентов. От последствий коронавируса скончались 10 горожан.

В целом по стране выявлен 9 001 новый коронавируса при 13 480 случаях выздоровлений. Госпитализированы 2 660 человек, скончались 195 больных.