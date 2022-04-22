Петербургский "Водоканал" запустил большинство городских фонтанов

ГУП "Водоканал" Петербурга ввёл в эксплуатацию большую часть городских фонтанов. Начиная с 22 апреля в Северной столице начал работать 61 искусственный водный источник из 66.

Впервые после реконструкции открыли фонтан в Шушарах. Забила и обновлённая "Скрипка-женщина" в сквере им. композитора Андрея Петрова. Также заработал фонтан "У торга" в Зеленогорске.

С 1 мая начнут функционировать фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина. Параллельно включат светомузыкальный фонтан в Петергофе, фонтан в сквере у Гостиного двора в Кронштадте и фонтан "Крестики-нолики" в Сестрорецке.

В общей сложности "Водоканалу" подведомственны 112 городских фонтанов и комплексов. В инстанции попросили горожан не сбрасывать мусор в водные сооружения, чтобы они не портились.