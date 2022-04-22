Улицу Пестеля подключат к системе "греющий кабель"

Летом на улице Пестеля будет произведён ремонт, в рамках которого дома подключат к системе "греющий кабель", а водосточные трубы в рамках пилотного проекта подведут сразу к канализации, информирует пресс-служба Смольного.

"Это очень важная мера для обеспечения безопасности жителей нашего города. Сейчас над этим работают специалисты нескольких ведомств: Жилищного комитета, администрации Центрального района и Водоканала", - рассказал о нововведениях петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий.

Впервые систему "греющий кабель" в Северной столице опробовали в 2019 году. На протяжении последних нескольких лет ей оборудовали всего лишь 140 домов.

В Смольном надеются, что в совокупности с технологией "холодный чердак" городские кровли удастся избавить от наледей и образовании глыб в водосточных трубах.

Отметим, что в большинстве городов Европы десятилетиями подогреваемые водосточные трубы уходят непосредственно в систему канализации, что позволяет избежать обледенелости тротуаров и проезжей части.