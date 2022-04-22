ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:54

Глава Воронежской области призвал взять на акцию "Бессмертный полк" фото бойцов, задействованных в "спецоперации"

фото ЗакС политика Глава Воронежской области призвал взять на акцию "Бессмертный полк" фото бойцов, задействованных в "спецоперации"

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил местным жителям брать с собой на шествие "Бессмертного полка" фотографии не только бойцов и своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, но также портреты военнослужащих, задействованных в "специальной военной операции" на Украине. Соображениями на сей счёт региональный глава поделился у себя в телеграм-канале.

"Приносите портреты не только непосредственных участников сражений Великой Отечественной, но и портреты ветеранов труда, узников концлагерей, детей войны, а также современных героев борьбы с нацизмом, в том числе — участников спецоперации на Украине", — призвал Александр Гусев.

Напомним, что в нынешнем году акция "Бессмертный полк" пройдёт в российских городах в привычном "докоронавирусном" формате: в 2020 и 2021 годах мероприятие проходило в онлайн-режиме из-за пандемии.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама