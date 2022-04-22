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Новости 14:05

"Ъ": Магазины OBI могут вернуться в РФ под новым брендом

фото ЗакС политика "Ъ": Магазины OBI могут вернуться в РФ под новым брендом

Сеть немецких строительных гипермаркетов OBI может вернуться в Россию под новым именем, информирует "Коммерсант".

Магазины собирается приобрести семья предпринимателя из Казахстана Ерлана Сейсембаева: принадлежащая ему компания Asadel занимается развитием сети OBI непосредственно в Казахстане посредством франшизы.

Перезапуск сети предварительно оценили в 3 млрд рублей: эта сумма включает в себя пополнение оборотного капитала для формирования минимального ассортимента, затраты на маркетинг и продвижение и на другие цели.

Инвестор вынужден будет столкнуться с жесткой конкуренцией за товар с другими игроками отечественного рынка - Leroy Merlin, "Максидомом", "Бауцентром" и СТД "Петрович", уверены собеседники "Ъ".

В середине марта немецкая компания OBI объявила о прекращении бизнеса в РФ и закрытии магазинов из-за военной "спецоперации".


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