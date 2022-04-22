ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:13

Беглов заявил о необходимости военно-патриотической подготовки "в сегодняшнее время"

фото ЗакС политика Беглов заявил о необходимости военно-патриотической подготовки "в сегодняшнее время"

Губернатор Александр Беглов заявил о пользе программ по подготовке будущих военнослужащих и пообещал поддерживать работу их организаторов, сообщила 22 апреля пресс-служба главы города.

Заявление прозвучало в ходе визита губернатора в центр военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе "Авангард". Сейчас там проходят пятидневные сборы для старшеклассников и учащихся выпускных классов среднего профобразования. Участники должны заручиться согласием родителей и предоставить медицинское разрешение, за весну обучение должны пройти 2 100 человек.

"Такие сборы и программы по подготовке будущих военнослужащих необходимы в сегодняшнее время, — заявил в ходе визита Беглов. — Курсанты на практике осваивают важнейшие направления военной науки. Учатся оказывать первую медицинскую помощь, осваивают стрелковую подготовку и тактику боевых действий. Работа таких центров очень важна для молодых людей, город будет их поддерживать".

Также Беглов передал руководству центра сертификат на покупку нового спортивного оборудования. Всего обучение в "Авангарде" прошли более 8,5 тысяч юношей и девушек, сообщили в пресс-службе Смольного.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама