Беглов заявил о необходимости военно-патриотической подготовки "в сегодняшнее время"

Губернатор Александр Беглов заявил о пользе программ по подготовке будущих военнослужащих и пообещал поддерживать работу их организаторов, сообщила 22 апреля пресс-служба главы города.

Заявление прозвучало в ходе визита губернатора в центр военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе "Авангард". Сейчас там проходят пятидневные сборы для старшеклассников и учащихся выпускных классов среднего профобразования. Участники должны заручиться согласием родителей и предоставить медицинское разрешение, за весну обучение должны пройти 2 100 человек.

"Такие сборы и программы по подготовке будущих военнослужащих необходимы в сегодняшнее время, — заявил в ходе визита Беглов. — Курсанты на практике осваивают важнейшие направления военной науки. Учатся оказывать первую медицинскую помощь, осваивают стрелковую подготовку и тактику боевых действий. Работа таких центров очень важна для молодых людей, город будет их поддерживать".

Также Беглов передал руководству центра сертификат на покупку нового спортивного оборудования. Всего обучение в "Авангарде" прошли более 8,5 тысяч юношей и девушек, сообщили в пресс-службе Смольного.