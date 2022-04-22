Глава Рособрнадзора не увидел альтернативы ЕГЭ

В ближайшие годы в России отсутствует альтернатива проведению Единого госэкзамена, заявил 22 апреля глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Своим мнением чиновник поделился в ходе прямой линии с родителями и старшеклассниками, сообщило РИА "Новости".

"Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим", — заявил Музаев.

Как передает его слова ТАСС, система контроля за проведением экзаменов сейчас выстроена во всех пунктах, а участники ЕГЭ понимают, "какие возможности он дает".

"Ни у одного школьника в РФ практически не возникает сомнений, что экзамен проводится справедливо и объективно, — объявил Музаев. — Таких сомнений нет уже и у высших учебных заведений".

Также глава Рособрнадзора заявил о готовности к проведению ЕГЭ в этом году. "Все практически почти шесть тысяч пунктов проведения экзамена отчитались нам, что они готовы в плане технологическом, есть у нас и бумага, есть у нас и картриджи, все это лежит в пунктах проведения экзамена", — произнес он.

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