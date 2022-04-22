Беглов вручил ключи от инклюзивного микроавтобуса семье, воспитывающей детей-колясочников

Петербургский градоначальник Александр Беглов встретился с многодетными родителями Людмилой Корнюшенко и Игорем Требуховским, в семье которых воспитываются две девочки с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Смольного.

Поводом для личной аудиенции губернатора с родителями стала передача ключей от специально оборудованного инклюзивного микроавтобуса, который адаптирован для одновременной перевозки трёх инвалидов-колясочников.

Машину семье предоставили после того, как в декабре прошлого года они рассказали о своих нуждах Беглову в ходе его горячей линии.

"Благодарю вас за нелегкий и благородный родительский труд. Надеюсь, что этот автомобиль поможет вам решить транспортные проблемы", - сказал на встрече городской глава.

Указывается, что приобрести автомобиль Смольному помогли социально ответственные петербургские предприниматели.

Семья поблагодарила Беглова за столь нужный для них подарок.

В администрации Северной столицы напомнили также, что на сегодняшний день в городе проживают 53 семьи, воспитывающие двух и более детей, которые передвигаются на инвалидных колясках. Всего в Петербурге живут свыше 20 тысяч детей с особенностями развития.