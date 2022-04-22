Киберспортсмены попросили отсрочку от армии

Федерация компьютерного спорта России подготовила пакет предложений по поддержке киберспорта, включая предоставление геймерам отсрочки от армии, сообщило 22 апреля ТАСС со ссылкой на главу организации Дмитрия Смита. Заявление последнего прозвучало по завершении заседания рабочей группы Госдумы по киберспорту.

"Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте", — заявил журналистам Смит. Он сослался на пример спортивных рот с геймерами в Южной Корее, отметил необходимость развитой моторики мелкой для операторов современных вооружений и предположил, что киберспортсмены "могут принести пользу и максимальный эффект родине".

Среди других предложений Смит назвал возможность внеконкурсного отбора в вузы для спортсменов с высокими результатами на международных соревнованиях.

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