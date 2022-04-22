ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:42

Киберспортсмены попросили отсрочку от армии

фото ЗакС политика Киберспортсмены попросили отсрочку от армии

Федерация компьютерного спорта России подготовила пакет предложений по поддержке киберспорта, включая предоставление геймерам отсрочки от армии, сообщило 22 апреля ТАСС со ссылкой на главу организации Дмитрия Смита. Заявление последнего прозвучало по завершении заседания рабочей группы Госдумы по киберспорту.

"Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте", — заявил журналистам Смит. Он сослался на пример спортивных рот с геймерами в Южной Корее, отметил необходимость развитой моторики мелкой для операторов современных вооружений и предположил, что киберспортсмены "могут принести пользу и максимальный эффект родине".

Среди других предложений Смит назвал возможность внеконкурсного отбора в вузы для спортсменов с высокими результатами на международных соревнованиях.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама