РИА "Новости": Власти ждут вскрытия, чтоб подтвердить версию о самоубийстве экс-зампреда "Новатэка" Протасени

В Испании найден мёртвым бывший зампредседателя совета директоров компании "Новатэк" Сергей Протосеня: вместе с ним обнаружены тела его дочери и супруги, информирует РИА "Новости".

Силовики рассматривают ключевую версию гибели Протосени как самоубийство, однако власти ждут результаты вскрытия, чтобы подтвердить её, уведомил агентство источник в полиции Каталонии.

Российским дипломатам первым сообщили о смерти экс-зампреда "Новатэка" и его родных.

"Предварительные результаты вскрытия бывшего топ-менеджера "Новатэка" Протосени ожидаются в течение следующей недели", - известил собеседник РИА "Новости" в разговоре с агентством.