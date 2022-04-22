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Сенатор Климов выступил за создание "карты позора" стран-русофобов

фото ЗакС политика Сенатор Климов выступил за создание "карты позора" стран-русофобов

Зампредседателя комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству, сенатор Андрей Климов счел нужным выступить за создание "карты позора" стран-русофобов, передало 22 апреля РИА "Новости". По мнению единоросса, это позволит нанести убытки этим странам от сокращения турпотока из России.

"Заходишь в интернет — а там "карта позора" — страны с особым видом русофобии должны там выделяться соответствующим цветом, чтобы наши туристы тоже ориентировались. И МИДу помочь в распространении этой карты", — озвучил идею Климов и задался вопросом, к чему отдавать деньги государствам, "руководство которых ведет такую работу".

"Некоторые страны на этом миллиарды потеряют — я не преувеличиваю", — пообещал сенатор.

Идею поддержал замглавы думского комитета по делам СНГ Андрей Туров, который не преминул отметить ее пользу для бизнеса.

Фото: pixabay


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