Суд обратил в пользу государства часть стоимости жилья областного муниципального чиновника

Петродворцовый суд Петербурга удовлетворил иск прокурора области о частичном обращении в доход государства стоимости квартиры, которую в 2018 году приобрела жена муниципального служащего из Ленобласти, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 22 апреля.

Иску предшествовала проверка расходов главы комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности администрации Ломоносовского района Ленобласти и его супруги. В ходе аудита выяснилось, что в 2018 году супруга муниципала купила квартиру, чья стоимость превышала совокупный доход супружеской четы за три года. Законность происхождения потраченных средств подтвердить не удалось.

После этого ревизоры передали документы проверки в прокуратуру для решения о подаче иска в суд. Соответствующее обращение было подано в Петродворцовый райсуд, который и постановил обратить в доход государства эквивалент стоимости части квартиры, законность приобретения которой не была доказана. Как выяснилось, речь идет о сумме, приблизительно равной 354 тысячам рублей.

Решение в суда в законную силу не вступило.