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Прокуратура Петербурга узрела картельный сговор при реализации нацпроекта "Образование"

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга узрела картельный сговор при реализации нацпроекта "Образование"

Прокуратура Северной столицы выявила существенные нарушения при реализации национального проекта "Образование" в ходе проверок деятельности школ Приморского района, информирует пресс-служба ведомства.

Прокуроры заподозрили в картельном сговоре сразу нескольких участников электронных торгов - ООО "Монитор компани", ИП Атентьева О.В., ИП Франка С. А.

Как итог, после инспекции было возбуждено несколько административных делопроизводств о заключении хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения.

Позднее УФАС Петербурга изучила данные дела и предписала несколько штрафов задействованным в процессе компаниям.

Районная прокуратура в свою очередь внесла три представления об устранении нарушений закона: все они также были рассмотрены и впоследствии удовлетворены. В данном случае к дисциплинарной ответственности привлекли шесть фирм.


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