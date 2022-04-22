Прокуратура Петербурга узрела картельный сговор при реализации нацпроекта "Образование"

Прокуратура Северной столицы выявила существенные нарушения при реализации национального проекта "Образование" в ходе проверок деятельности школ Приморского района, информирует пресс-служба ведомства.

Прокуроры заподозрили в картельном сговоре сразу нескольких участников электронных торгов - ООО "Монитор компани", ИП Атентьева О.В., ИП Франка С. А.

Как итог, после инспекции было возбуждено несколько административных делопроизводств о заключении хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения.

Позднее УФАС Петербурга изучила данные дела и предписала несколько штрафов задействованным в процессе компаниям.

Районная прокуратура в свою очередь внесла три представления об устранении нарушений закона: все они также были рассмотрены и впоследствии удовлетворены. В данном случае к дисциплинарной ответственности привлекли шесть фирм.