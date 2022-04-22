РКН: Сайт "S.T.A.L.K.E.R. 2" заблокирован за распространение экстремистских материалов

Роскомнадзор объяснил блокировку сайта игры "S.T.A.L.K.E.R. 2" тем, что ресурс использовался для распространения экстремистской информации, передает 22 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как заявили в РКН, ограничение произошло по требованию Генпрокуратуры.

"Вместо информирования пользователей об игре, интернет-ресурс использовался для распространения запрещенной информации — призывов к посетителям сайта переводить денежные средства для снабжения украинских националистических формирований (признаны экстремистами), ведущих боевые действия против Вооруженных сил РФ", — говорится в заявлении Роскомнадзора.

В соответствии с российским законодательством (ст. 15.3 ФЗ "Об информации") доступ к распространяющим экстремистскую информацию ресурсам подлежит блокировке, уточнили в ведомстве.

О блокировке сайта "S.T.A.L.K.E.R. 2" стало известно днем в пятницу. Согласно данным универсального сервиса РКН, ограничение распространяется на весь сайт в соответствии с требованием Генпрокуратуры от 18 апреля. Разработчиком игры выступает украинская компания GSC Game World.

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