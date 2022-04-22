"Тинькофф-банк" до конца года сменит бренд

"Тинькофф-банк" проведет в 2022 году ребрендинг и откажется от использования старого бренда, говорится в опубликованном 22 апреля сообщении организации.

"Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным", - заявили в компании без уточнения, какие именно события повлияли на решение. При этом там отметили, что "Тинькофф" уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда".

"Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом", - сообщила пресс-служба банка.

Сообщение завершается пожеланием "Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления".

Бизнесмен Олег Тиньков опубликовал 19 апреля пост с критикой российской спецоперации на Украине. В банке комментировать пост не стали, заявив, что не станут оценивать личное мнение, тем более что бизнесмен "уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф".