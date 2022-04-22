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Новости 21:27

 Минюст внес Венедиктова* и Невзорова** в список иноагентов

фото ЗакС политика  Минюст внес Венедиктова* и Невзорова** в список иноагентов

Министерство юстиции пополнило вечером 22 апреля список СМИ-иноагентов. Перечень опубликован на сайте ведомства.

В перечень вошли экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*, журналисты Александр Невзоров**, Сергей Пархоменко***, Владимир Воронов**** и Артур Асафьев*****. Также в списке оказались Екатерина Лушникова******, Виктор Вахштайн******* и Ярослав Сироткин********.

Кроме того, физическими лицами – иноагентами Минюст признал политиков Леонида Волкова********* и Владимира Кара-Мурзу**********.

*Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

***Минюст внес Сергея Пархоменко в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

****Минюст внес Владимира Воронова в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

*****Минюст внес Артура Асафьева в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

******Минюст внес Екатерину Лушникову в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

*******Минюст внес Виктора Вахштайна в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

********Минюст внес Ярослава Сироткина в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

*********Минюст внес Леонида Волкова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**********Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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