 Минюст внес Венедиктова* и Невзорова** в список иноагентов

В перечень вошли экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*, журналисты Александр Невзоров**, Сергей Пархоменко***, Владимир Воронов**** и Артур Асафьев*****. Также в списке оказались Екатерина Лушникова******, Виктор Вахштайн******* и Ярослав Сироткин********.

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