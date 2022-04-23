Пацифистскую речь "яблочника" Голова вырезали из петербургского телеэфира

Выступление члена "Яблока" Анатолия Голова оказалось вырезанным из эфира телеканала "Санкт-Петербург", о чем сообщил со ссылкой на саму партию Telegram-канал "Ротонда". Речь, произнесенная в программе "Партбюро", посвящалась военной спецоперации на Украине, оратор призывал к скорейшему прекращению огня.

Запись велась 21 апреля, а вышла программа на следующий день, в пятницу. Коллегам и единомышленникам Голова удалось сохранить его выступление, поскольку его также записывали на диктофон.

Отметим, что позиция Голова соответствует главным тезисам, прозвучавшим на последнем съезде "Яблока". Помимо прекращения огня партия добивается обмена военнопленными по принципу "всех на всех".