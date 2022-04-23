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Новости 14:01

В Петергофе запустили фонтаны

фото ЗакС политика В Петергофе запустили фонтаны

На территории музея-заповедника "Петергоф" начался летний сезон: запустили все 150 фонтанов и четыре каскада, о чем сообщает "Интерфакс". Церемония открытия вызвала ажиотаж. Предстоящий сезон для ГМЗ ознаменован отменой противоэпидемических правил его посещения.

"В этом году с начала 2020 года мы открыли все музеи, кроме тех, которые реставрируются, сняли все ограничения. Также будут работать все фонтаны", - рассказал гендиректор музея-заповедника Роман Ковриков.

Кроме того, особенностью начавшегося сезона фонтанов стала юбилейная дата, а именно 350-летие со дня рождения основателя Петербурга и Петергофа императора Петра I, которое торжественно отметят в конце мая. Фонтаны и каскады в нынешнем году будут работать до 16 октября.


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