КС вступился за арестованную женщину, которой отказывали в медосвидетельствовании

Конституционный суд изучил дело Нины Мургиной, которой в статусе арестованной суды нижестоящих инстанций отказывали в медицинском освидетельствовании до вынесения приговора. В сообщении от пресс-службы КС отмечается, что при отказах не принималась во внимание болезнь сердца подследственной.

"Задержка в решении жизненно важной для подсудимого проблемы противоречит предназначению медицинского освидетельствования как гарантии права на жизнь, а также обессмысливает право на судебную защиту", - гласит вывод судейского корпуса КС.

Приговор по статье о мошенничестве Мургиной, который она оспаривает, был вынесен в декабре минувшего года. Теперь решения по ее делу подлежат пересмотру.