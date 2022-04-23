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Новости 15:25

КС вступился за арестованную женщину, которой отказывали в медосвидетельствовании

фото ЗакС политика КС вступился за арестованную женщину, которой отказывали в медосвидетельствовании

Конституционный суд изучил дело Нины Мургиной, которой в статусе арестованной суды нижестоящих инстанций отказывали в медицинском освидетельствовании до вынесения приговора. В сообщении от пресс-службы КС отмечается, что при отказах не принималась во внимание болезнь сердца подследственной.

"Задержка в решении жизненно важной для подсудимого проблемы противоречит предназначению медицинского освидетельствования как гарантии права на жизнь, а также обессмысливает право на судебную защиту", - гласит вывод судейского корпуса КС.

Приговор по статье о мошенничестве Мургиной, который она оспаривает, был вынесен в декабре минувшего года. Теперь решения по ее делу подлежат пересмотру.


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