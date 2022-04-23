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Новости 16:20

В Усть-Ижоре открылось социально-реабилитационное отделение для детей

фото ЗакС политика В Усть-Ижоре открылось социально-реабилитационное отделение для детей

Новое социально-реабилитационное отделение для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, открылось в Петербурге. Учреждение расположилось в Усть-Ижоре, на базе Центра социальной помощи семье и детям Колпинского района, передает пресс-служба Смольного. В нем организовали 29 мест, рассчитанных на горожан в возрасте от 7 до 18 лет, которые в силу разных причин не в состоянии жить дома. Отделение начало работу в стенах дореволюционного здания, пережившего реконструкцию. По состоянию на 23 апреля здесь оказывают помощь шестерым воспитанникам.

"Создание новых учреждений, в которых оказывается помощь детям, нуждающимся семьям, пожилым людям, инвалидам, женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, – важное направление социальной политики городского правительства. Такие учреждения открываются каждый год в разных районах", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Губернатор пообещал развитие сети подобных центров помощи.


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