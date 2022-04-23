Кириенко считает, что в России настало "время возможностей" для молодежи

Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко в своем письме к участникам презентации проекта "Академия лидерства" пришел к выводу, что в России наконец настало время для максимальной реализации молодых талантов. На письмо ссылается РИА "Новости". По словам чиновника, сложившее мнение о наступившем "сложном времени" обманчиво, а всерьез следует рассматривать обратную точку зрения.

"Ощущение нового, предчувствие прорыва, желание активно участвовать в преобразовании страны, а быть может – и всего мира, это то, что буквально витает в воздухе. Сегодня на первый план выходят те, кто не мыслит себя и своё будущее без Родины: талантливые, творческие, трудолюбивые, безусловно честные люди, которые связывают с Россией свою жизнь", - говорится в документе.

По наблюдениям Кириенко, большинство россиян отчетливо ощущает, что "время возможностей" для молодого поколения началось, и в этом общество созвучно с президентом и правительством.

Проект "Академия лидерства" позиционируется как социально-образовательный. В его рамках проводятся мастер-классы, включая имеющие название "Боевая слава" и "Доступный театр".