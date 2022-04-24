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Новости 10:51

Импортозамещённую туалетную бумагу в России могут начать изготавливать из камня

фото ЗакС политика Импортозамещённую туалетную бумагу в России могут начать изготавливать из камня

Российский экономист Алексей Елсуков поделился с РИА "Новости" идеей, как в осаждённой санкциями стране можно наладить производство собственной офисной, туалетной и книжной бумаги способом, в котором не будет задействована привычная потребителю целлюлоза.

По словам Елсукова, бумагу можно производить из известняка и нетоксичного полимера.

"Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на неё будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", - уверен экономист.

Бумагу из камня, продолжил Елсуков, на сегодняшний день производят в Японии. Собственными разработками занимается также Узбекистан и Турция.

Основной довод в пользу подобного производства, который приводит эксперт, - неисчерпаемые запасы известняка в РФ. Такая бумага будет более экологичной ввиду быстроты собственного разложения.

Елсуков намерен представить свою инициативу в ходе Национальной технологической инициативы (НТИ) форума "Сильные идеи для нового времени".


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