Роскомнадзор заблокировал самый популярный в мире шахматный сайт chess.com

Роскомнадзор заблокировал на территории России самый популярный среди шахматных игроков сайт chess.com.

На сайте отечественного интернет-регулятора сообщается, что решение ограничить доступ к порталу обосновано требование Генеральной прокуратуры.

Отметим, что ранее к блокировке chess.com призывал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

"Они сами сделали свой антироссийский выбор с дискриминацией российских шахматистов и запретом нашей государственной символики. Также нужно направить жалобу в Роскомнадзор, чтобы они изучили деятельность сайта и приняли решение о его возможной блокировке. Считайте этот пост открытым обращением в Роскомнадзор!" — написал Карякин в своих социальных сетях ещё 17 апреля.