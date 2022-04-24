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Новости 12:40

Роскомнадзор заблокировал самый популярный в мире шахматный сайт chess.com

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал самый популярный в мире шахматный сайт chess.com

Роскомнадзор заблокировал на территории России самый популярный среди шахматных игроков сайт chess.com.

На сайте отечественного интернет-регулятора сообщается, что решение ограничить доступ к порталу обосновано требование Генеральной прокуратуры.

Отметим, что ранее к блокировке chess.com призывал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

"Они сами сделали свой антироссийский выбор с дискриминацией российских шахматистов и запретом нашей государственной символики. Также нужно направить жалобу в Роскомнадзор, чтобы они изучили деятельность сайта и приняли решение о его возможной блокировке. Считайте этот пост открытым обращением в Роскомнадзор!" — написал Карякин в своих социальных сетях ещё 17 апреля.


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