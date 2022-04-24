В МИД Австрии выступили против вступления Украины в ЕС

Руководитель МИД Австрии Александер Шалленберг высказал мнение, что Украине не следует вступать в Евросоюз на данном этапе времени, однако Киеву и ЕС следует продолжать укреплять двусторонние отношения. Соображениями на сей счёт дипломат поделился в разговоре с газетой Heute.

Шалленберг полагает, что сближение ЕС и Киева должно проходить по другому сценарию, отличному от непосредственного присоединения к Европейской экономической зоне или сохранения действующего соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Австрийский министр призывает к "большей гибкости" в данном вопросе.

Украина в свою очередь надеется стать полноправным членом объединения уже летом. Шалленберг выступил против этого, поскольку, по его мнению, предварительно следует рассмотреть вопрос о вступлении ряда западнобалканских стран в ЕС.