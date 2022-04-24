В Петербурге по подозрению в распространении фейков о ВС РФ задержали журналистку RusNews

Петербургская полиция задержала корреспондентку RusNews Марию Пономаренко, информирует у себя в телеграм-канале само издание.

Сейчас журналистка находится на допросе в Следственном комитете.

Пономаренко вменяют уголовную статью 207.3 о распространении дезинформации о российской армии.

Вместе с девушкой на допросе присутствует адвокат.

По сведениям "ОВД-Инфо"* дело в отношении Пономаренко возбудили из-за поста о драматическом театре в Мариуполе.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов