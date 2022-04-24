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Новости 14:56

Путин собирается приехать в Петербург для участия в заседании Совета законодателей

фото ЗакС политика Путин собирается приехать в Петербург для участия в заседании Совета законодателей

Президент РФ Владимир Путин намерен прибывать в Петербург на следующей неделе и принять участие в заседании Совета законодателей, пишет РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Заседание пройдёт 27 апреля в стенах Таврического дворца. Ради него, напомним, Законодательное собрание Северной столицы перенесло свою очередную сессию со среды на четверг.

Напомним, что Совет законодателей РФ представляет собой совещательный орган, учреждённый при Совете Федерации и Госдуме. Основной обязанностью членов объединения является законодательное обеспечение государственной политики в сфере разграничения полномочий между федеральным центром и субъектами РФ.


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