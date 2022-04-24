"Очень печально": В РПЦ отреагировали на намерение Литвы наложить санкции на патриарха Кирилла

Литва выступила с предложением включить в санкционные списки патриарха Московского и Всея Руси Кирилла ввиду его заявлений о "спецоперации" на Украине, уведомил 15min.lt заявил министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис.

Окончательного решения по данному вопросу, отметил при этом глава МИД Литвы, ещё не принято.

В самой РПЦ нашли данное предложение абсурдным.

"Назвать это предложение иначе как абсурдным не получается. Очень печально, что на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений становится дипломатическое ведомство", – заявил в разговоре с РИА "Новости" глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.