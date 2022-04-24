Глава Севастополя побывал в госпитале, где лечат матросов с "Москвы": лица бойцов не показали

Руководитель Севастополя Михаил Развожаев побывал в локальном госпитале Минобороны, где завершают лечение восемь "легкораненых" матросов с затонувшего крейсера "Москва". Впечатлениями от визита городской глава поделился у себя в телеграм-канале.

"Поблагодарил ребят за службу. <...> Все военнослужащие находятся на финальной стадии выздоровления. Скоро они смогут вернуться в свои подразделения", — отчитался Развожаев.

Примечательно, но на видео, которое опубликовал управленец, нехарактерно для остальных роликов Минобороны зрителю не показывают лица бойцов.

Ранее в военном ведомстве известили, что во время борьбы за живучесть черноморского флагмана погиб один человек, а 27 пропали без вести.

Остальных 396 членов экипажа ракетного крейсера, согласно данным Минобороны, эвакуировали и доставили в Севастополь.

корабля, по данным министерства, были эвакуированы на корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

Крейсер "Москва" затонул 14 апреля в Черном море после пожара, вызванного детонацией боезапаса. После затопления в Кремле объявили, что президент Владимир Путин не планирует проводить совещания с военными из-за произошедшего.