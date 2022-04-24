В Уфе военный комиссар написал донос в полицию на призывника из-за его позиции по "спецоперации"

Военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алфёров уведомил полицию о пацифистской позиции одного из призывников, потребовав возбудить в его отношении административное дело по статье о дискредитации российской армии. Скриншот документа опубликовало "Движение сознательных отказчиков" в своём телеграм-канале.

Всё началось с того, что призывник подал заявление на прохождение альтернативной гражданской службы, в котором рассказал о своём, критическом, отношении к военной "спецоперации". Молодой человек указал, что возможное участие в ней идёт вразрез с его личными убеждениями.

В ответ Алфёров обратился в полицию, попросив силовиков привлечь юношу к ответственности по статье 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ").

Примечательно, но рассмотревший его заявление участковый заводить дело не стал, так как не нашёл в словах молодого человека состава административного правонарушения.