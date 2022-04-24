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Новости 17:48

У Гостиного двора задержали активиста, вставшего в пикет с пацифистским плакатом

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержали активиста, вставшего в пикет с пацифистским плакатом

Петербургские правоохранители прервали одиночный пикет гражданского активиста Булата Шеянова, уведомил он сам "ОВД-Инфо"*.

Едва молодой человек успел встать с развёрнутым плакатом в руках, к нему сразу подошли дежурившие на месте силовики.

На плакате содержались пацифистские лозунги и заявления относительно военной "спецоперации", которую Россия уже 60 дней ведёт на Украине.

Шеянова доставили в отдел полиции № 78. На данный момент неизвестно, будут ли в отношении задержанного составлять какой-либо протокол.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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